«Азербайджан высоко оценивает исключительную роль председателя Евросоюза Шарля Мишеля по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в рамках Брюссельского формата. Именно благодаря роли ЕС удалось добиться предотвращения эскалации конфликта». Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, призвавшего азербайджанскую общественность выступить против инициативы навязать Азербайджану посредническую миссию Франции и лично президента Макрона, открыто выступающего с проармянской позицией.

Депутат высказывает убежденность, что Франция ни при каких обстоятельствах не может стать беспристрастным посредником между Азербайджаном и Арменией, ибо Елисейский дворец находится под непосредственным влиянием армянского лобби и самоотверженно отстаивает интересы Армении и мирового армянства. «После заявлений Макрона складывается впечатление, что Елисейский дворец переехал в Ереван», - негодует депутат.

Фазиль Мустафа напоминает, что на протяжении 30 лет посредничества Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ официальный Париж из года в год демонстрировал свою искреннюю и настойчивую поддержку Армении и предпринимал все возможные усилия в целях урегулирования в соответствии с интересами Еревана.

Депутат считает, что азербайджанские власти обязаны дать отпор попыткам Франции взять первенство в «Брюссельском формате». Он объясняет активизацию Макрона вынашиванием коварных планов против Азербайджана. «Азербайджанский народ никогда не поверит в искренность слов французских политиков. И поэтому официальный Баку должен приостановить свое участие в формате, в котором Франция осуществляет посредническую миссию», - сказал депутат.

Фазиль Мустафа напоминает о колониалистской лицемерной политике Парижа в странах Азии и Африки, геноциде в отношении мусульманских народов, стремившихся к независимости. По словам парламентария, и сегодня Париж привержен теории расовой сегрегации, что столь красноречиво раскрывается в политике по отношению к Турции и турецким мигрантам в Европе.