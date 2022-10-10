В Хачмазе прервано газоснабжение

Прервано газоснабжение 21 села Хачмазского района.

Как сообщает haqqin.az, 12 октября был поврежден газопровод в результате сжигания бытовых отходов вокруг газопровода среднего давления, проходящего по территории села Гарадаглы, питаемого от ГЗС «Хачмаз».

В результате без газа осталось 21 село Хачмазского района (4500 абонентов). Ремонтные работы уже начались. Подача газа возобновится после их завершения.