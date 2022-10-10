Эрдоган о трехсторонней платформе

Мы ожидаем серьезных результатов от трехсторонней платформы, в которую входят Азербайджан, Турция и Казахстан. Об этом в Астане заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«В ходе наших дискуссий мы также говорили о региональных отношениях. Я рад, что в прошлом году мы создали Организацию тюркских государств. Саммит, который состоится в следующем месяце в Узбекистане, еще больше укрепит наши связи", - сказал Эрдоган.

Отметим, что 27 июня текущего года в Баку по инициативе Азербайджана состоялась первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Казахстана и Турции и министров, ответственных за транспорт. Таким образом, была создана трехсторонняя платформа Баку-Анкара-Астана.