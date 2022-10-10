Болгария не будет впускать российских дипломатов

Болгария приостановила соглашение о безвизовом въезде в страну для граждан России с дипломатическими паспортами, сообщает канал БНТ.

Решение принял Совет министров Болгарии. Оно вступит в силу 20 октября. Россияне, владеющие действующими служебными паспортами, не будут иметь права въезда, выезда, транзита и временного проживания в Болгарии без визы.

25 февраля Совет Европы принял аналогичные запреты для владельцев диппаспортов на всей территории Евросоюза. Болгария присоединилась к этим санкциям.