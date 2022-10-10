Уехавшего в Украину Милонова заметили в России

Депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Виталия Милонова, который в сентябре уехал воевать в Украину, заметили гуляющим по Санкт-Петербургу, пишет Moscow Times.

Когда журналисты российского издания позвонили ему, чтобы узнать, почему он не в Украине, он ответил, что приехал переоформить документы.

«Я являюсь военнослужащим народной милиции «ДНР», но в связи с воссоединением «ДНР» и Российской Федерации теперь это не отдельная структура. Согласно закону, чтобы не нарушать мой статус депутата, я написал заявление добровольца в военкомате по месту прописки», - сказал депутат.