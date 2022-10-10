В Армении родственники военнослужащего перекрыли дорогу ФОТО
Родственники военнослужащего Ваге Торосяна, пропавшего без вести во время боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 13-14 сентября, сегодня утром перекрыли дорогу Маргара-Эчмиадзин, пишут армянские СМИ.
Сообщается, что родственники и односельчане Торосяна требуют от Министерства обороны и правительства Армении предоставить любую информацию о военнослужащем.
Ваге Торосян, по словам участников акции, служил в Капане, и о нем сейчас у родственников нет никакой информации. Родители и родственники военнослужащего утверждают, что у них есть все координаты, и требуют, чтобы Минобороны вывезло солдата из этого района.
Сослуживцы Торосяна рассказали, что он получил несколько ранений.
По словам матери солдата Эстер Торосян, в последний раз она разговаривала с сыном по телефону 14 сентября, после чего не получала от него никаких вестей.