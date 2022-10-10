Родственники военнослужащего Ваге Торосяна, пропавшего без вести во время боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 13-14 сентября, сегодня утром перекрыли дорогу Маргара-Эчмиадзин, пишут армянские СМИ.

Сообщается, что родственники и односельчане Торосяна требуют от Министерства обороны и правительства Армении предоставить любую информацию о военнослужащем.

Ваге Торосян, по словам участников акции, служил в Капане, и о нем сейчас у родственников нет никакой информации. Родители и родственники военнослужащего утверждают, что у них есть все координаты, и требуют, чтобы Минобороны вывезло солдата из этого района.

Сослуживцы Торосяна рассказали, что он получил несколько ранений.