Кыргызстан закупил БПЛА Bayraktar Akıncı ФОТО

Кыргызстан закупил современные турецкие беспилотники Bayraktar Akıncı.

Как сообщают кыргызские СМИ, об этом заявил глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

"Akıncı наши! Спасибо братскому народу", - написал глава спецслужбы в соцсетях.

Bayraktar Akıncı является ударным боевым дроном, может быть вооружен ракетами класса "воздух-воздух". В 2021 году был принят на вооружение ВВС Турции.