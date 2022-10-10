Кыргызстан закупил БПЛА Bayraktar Akıncı ФОТО
Кыргызстан закупил современные турецкие беспилотники Bayraktar Akıncı.
Как сообщают кыргызские СМИ, об этом заявил глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.
"Akıncı наши! Спасибо братскому народу", - написал глава спецслужбы в соцсетях.
Bayraktar Akıncı является ударным боевым дроном, может быть вооружен ракетами класса "воздух-воздух". В 2021 году был принят на вооружение ВВС Турции.
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