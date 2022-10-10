Нефтяники присоединились к протестам в Иране

Рабочие нефтяной отрасли, которая является одной из ключевых в экономике Ирана, присоединились к массовым протестам в Иране.

В понедельник забастовку устроили сотрудники крупных НПЗ в Бушере, Дамаванде и Эселуйе. Более тысячи нефтяников приняли участие в акции протеста, блокируя местные дороги. Вчера же к протестам присоединились сотрудники крупнейшего в стране НПЗ в Абадане.

«Пришло время массовых протестов. Готовьтесь к всеобщим забастовкам,— говорится в заявлении местного комитета рабочих.— Это лишь начало пути, мы будем продолжать наши протесты каждый день вместе с народом», цитируют заявление российские СМИ.

Центральное правительство Ирана утверждает, что протесты в стране инспирированы властями США и Израиля, которым не нравится «сильный и независимый Иран».

В Иране уже почти месяц продолжаются массовые антиправительственные протесты, начавшиеся после смерти 22-летней девушки, задержанной полицией нравов из-за неправильного, по мнению полицейских, ношения хиджаба.