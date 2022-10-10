Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:05

Согласно достигнутой 6 октября в Праге на четырехсторонних переговорах договоренности Евросоюз направляет 50 наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу. Решение принято на закрытом заседании Комитета Еврокомиссии по политическим вопросам и вопросам безопасности на уровне послов. Однако состав миссии пока не определен. Накануне верховный комиссар ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и обсудил план подготовки миссии.

Напомним, согласно пражской договоренности, наблюдательная миссия Евросоюза расположиться не на самой границе, а на территории, находящейся под юрисдикцией Армении. Азербайджан согласился сотрудничать с миссией лишь в вопросах, представляющих значимость национальным интересам и безопасности страны. Таким образом, как явствует из текста договоренности, наблюдатели направляются по просьбе армянской стороны. По мнению дипломатического сообщества, достижение решения по наблюдательной миссии является серьезным достижением Брюсселя. Однако, Москва открыто высказалась против деятельности этой миссии, а официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Евросоюз: дескать, Брюссель «вбивает клин» в процесс урегулирования между Азербайджаном и Арменией. «Насколько я понимаю формальное решение ЕС насчет миссии пока не принято. Мы усматриваем в этом, попытки и очередные попытки любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном. Потеснить посреднические усилия России», - сказала накануне Захарова.

К тому же, Захарова поставила под сомнение посреднический потенциал Евросоюза, исходя из «трагической украинской реальности». По ее словам, посредничество Берлина и Парижа за 8 лет не смогло предотвратить переход ситуации вокруг Украины в накаленную фазу. Возможно, Захарова хотела сказать, что у России есть все возможности подавить посреднические усилия Евросоюза военной силой!.. «Из истории мы знаем, что миссии ЕС к реальному урегулированию не приводили. Если вы знаете за последнее время удачные примеры, приведите… Я бы даже сказала, что у них не только не получалось быть посредниками для других, у них не получалось отстаивать собственные интересы, себя как объединения и своих стран-членов. Мы исходим из того, что единственным ключом к примирению Еревана и Баку, установлению прочного мира и долгосрочной стабильности в регионе является полная реализация трехсторонний заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана. Мы поддерживаем регулярные контакты по этому вопросу с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами, рассчитываем воспользоваться предстоящим мероприятием в рамках СМИД СНГ в Астане», - отметила представитель МИД России. Москва все еще воздерживается от открытых выпадов в адрес Еревана, выступившего с инициативой размещения мониторинговой группы. Хотя в словах Захаровой и чувствуется гневный подтекст против Еревана. По ее мнению, именно Армения хочет вытеснить Россию из региона, а взамен укрепить позиции Запада. Один из российских «ястребов», бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью news.am открыто предупредил - неприятие Арменией России и поворот на Запад для Еревана «обернется трагедией».

Клинцевич с видимым сожалением отметил, что руководство Армении сегодня больше «смотрит в сторону США», нежели России. «Армению в этих переговорах используют, для того чтобы противопоставить России. Потом Ереван будет пытаться восстановить взаимоотношения с Москвой, но сделать это будет крайне тяжело, поскольку будет и подписано, и объявлено очень многое. У Армении не получится усидеть на четырех стульях, поэтому нужно определяться, и Ереван уже определился. Все эти поездки, работа армянских элит, и они контрпродуктивные. Конечной целью США является вывод российской военной базы из Гюмри, а также прекращение всяких контактов между Арменией и Россией. Армения сегодня зажата со всех сторон. Единственное, что сегодня хранит суверенитет Армении и позволяет ей быть самостоятельным государством – Российская Федерация, присутствие сил и средств России. Со стороны Армении совершается большая ошибка, которая приведет к большим проблемам и серьезным трагедиям в Армении в связи с тем, что Ереван пытаетесь играть. Вон, Янукович поиграл. Он предал Россию, имея от нее большую поддержку и деньги. Потом мы его спасали. В ближайшее время, думаю, так же будет и с Арменией», – отметил экс-сенатор. По словам Клинцевича, главная цель США — вывести российских миротворцев из Карабаха. Вслед за миротворцами из Армении должны быть выведены российские пограничники, а за ними база в Гюмри. По словам бывшего сенатора, это приведет к утрате Арменией суверенитета, и Россия не сможет исправить ситуацию. Потому что для исправления ситуации потребуется «жесткая сила». Предостережения от северного соседа Армению не смущают - Ереван вполне устраивает договоренность об отправке миссии Евросоюза на границу. Но как сложится будущая судьба этой миссии? Может ли она предотвратить новые столкновения на границе, как считают в Армении?