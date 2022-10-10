Лавров предлагает ускорить реализацию трехсторонних заявлений Алиева, Путина и Пашиняна

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ поинтересовался о ходе армяно-азербайджанских переговоров, пишут армянские СМИ.

«Мы безусловно хотим сегодня обсудить, как обстоят дела в ваших переговорах с Азербайджаном. Я знаю, что были контакты в Европе совсем недавно, СМИ полнятся различными слухами и предположениями. Конечно, было бы важно сегодня рассмотреть, что мы могли бы еще сделать, чтобы три трехсторонних заявления лидеров России, Армении и Азербайджана воплощались в жизнь побыстрее», - сказал Лавров.

Российский министр отметил, что для «нормализации многое уже сделано, в том числе по вопросам разблокирования транспортных связей, есть «наметки» по вопросам делимитации границ».