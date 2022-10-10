ОДКБ готова отправить в Армению наблюдателей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ заявил о готовности ОДКБ отправить в Армению наблюдателей.

«Сразу же после того, как Армения попросила созвать внеочередной саммит ОДКБ, он состоялся, были приняты решения отправить в Армению генерального секретаря ОДКБ, руководителя Объединенного штаба. Они туда съездили, привезли рекомендации, эти рекомендации у нас на руках уже больше месяца. Они заключаются в том, чтобы отправить на территорию Армении, на границу с Азербайджаном, мониторинговую миссию наблюдателей ОДКБ.

Единственное, что требуется, - это решение Совета коллективной безопасности, который должен быть созван председателем ОДКБ (а страна-председатель ведь Армения)», - отметил он.