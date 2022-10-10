Мирзоян: Армения хочет чувствовать спину России

Есть много вопросов, по которым Ереван хочет услышать мнение Москвы, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

«Свое посредничество предлагают многие страны, но Армения хочет чувствовать спину России. Поэтому в этом плане Армения ожидает четкой реакции союзника в лице Москвы», - заявил Мирзоян.