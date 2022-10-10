Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров сыграли в настольный теннис, сообщают казахские СМИ.

Токаев и Эрдоган уже играли в настольный теннис в мае этого года во время государственного визита президента Казахстана в Турцию.

Президент Турции прибыл 12 октября в Астану с государственным визитом. Главы двух государств провели переговоры, по итогам которых в присутствии глав государств членами официальных делегаций было подписано несколько документов.

После Токаев наградил президента Турции орденом "Достық" I степени.