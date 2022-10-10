Время военное: в Азербайджане возник дефицит ржаной муки и подорожал черный хлеб главное на этот час
В последнее время в большинстве магазинов Баку, за исключением крупных торговых центров, наблюдается дефицит хлеба и хлебобулочных изделий из ржаной муки, а также выросла цена на черный, диетический хлеб, производимый в пекарнях торговых центров.
Продавцы признают, что ассортимент изделий из ржаной муки уменьшился, но причин этого не знают. Ходят слухи, что ржаная мука исчезла с прилавков большинства магазинов. До начала этой недели один килограмм такой муки продавался за 2 маната.
По сведениям haqqin.az, на предприятии «№1 Çörək Zavodu» запасы ржаной муки подошли к концу, и потому производство черного хлеба было приостановлено – предположительно, на несколько дней.
«Ржаная мука закупается в России, - сказали на предприятии. – Вот уже несколько дней мы ее не видим. Надеемся, что проблему скоро решат».
Сотрудник предприятия добавил, что война между Россией и Украиной вызвала массу экономических трудностей. Подорожали, в числе прочего, добавки, используемые в импортируемом из-за границы хлебе; выросли цены на ржаной солод, дрожжи, сахарную пудру. Все это привело к тому, что цены на черный хлеб неуклонно растут.
Аналогичная картина наблюдается и на хлебозаводе «Ивановка». Нариман Гараев, сотрудник хлебозавода, сказал, что ржаная мука на складе еще имеется, вот только если не пополнить ее запасы в течение предстоящих нескольких дней, начнутся проблемы.
«Компании-производители сообщают, что вагоны с продукцией стоят на границе с Россией. Их не пускают. Не разрешают даже отправить муку грузовыми автомобилями», – негодует Гараев.
У самого завода тоже есть сельхозугодия, но культивировать там рожь пока что не получается. Гараев отметил, что стало трудно получать даже семена:
«Спрос на ржаной хлеб есть, этот спрос увеличивается. В пекарнях страны массово выпекают черный, диетический хлеб. Вот только сырье, входящее в состав изделий из ржаной муки, подорожало, и рост цен продолжается. Наш завод, к слову, цен еще не повышал – их временно удается сохранять на прежнем уровне».
В Азербайджане есть фермеры, которые выращивают рожь, но их мало. Полностью удовлетворить спрос населения, продавая продукцию, произведенную в стране, невозможно. По информации на начало текущего года, из общей площади осеннего сева на долю ржи пришлось всего 165 гектаров.
Один из фермеров, пожелавший сохранить анонимность, сказал, что в этом году вырастил рожь на площади в один гектар, но по предложенной им цене ее никто не купил. Он добавил, что разочаровался в выращивании ржи и решил посадить пшеницу, ячмень или клевер.
Эксперты подчеркивают: эскалация российско-украинской войны создала серьезные логистические проблемы. С одной стороны, Россия ввела определенные ограничения для защиты внутреннего рынка, с другой стороны, имеются трудности с банковскими переводами и обменом валют. Все это порождает проблемы с поставками.