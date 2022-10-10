Ульвия Худиева, собкор 18:49

В последнее время в большинстве магазинов Баку, за исключением крупных торговых центров, наблюдается дефицит хлеба и хлебобулочных изделий из ржаной муки, а также выросла цена на черный, диетический хлеб, производимый в пекарнях торговых центров. Продавцы признают, что ассортимент изделий из ржаной муки уменьшился, но причин этого не знают. Ходят слухи, что ржаная мука исчезла с прилавков большинства магазинов. До начала этой недели один килограмм такой муки продавался за 2 маната. По сведениям haqqin.az, на предприятии «№1 Çörək Zavodu» запасы ржаной муки подошли к концу, и потому производство черного хлеба было приостановлено – предположительно, на несколько дней.

«Ржаная мука закупается в России, - сказали на предприятии. – Вот уже несколько дней мы ее не видим. Надеемся, что проблему скоро решат». Сотрудник предприятия добавил, что война между Россией и Украиной вызвала массу экономических трудностей. Подорожали, в числе прочего, добавки, используемые в импортируемом из-за границы хлебе; выросли цены на ржаной солод, дрожжи, сахарную пудру. Все это привело к тому, что цены на черный хлеб неуклонно растут. Аналогичная картина наблюдается и на хлебозаводе «Ивановка». Нариман Гараев, сотрудник хлебозавода, сказал, что ржаная мука на складе еще имеется, вот только если не пополнить ее запасы в течение предстоящих нескольких дней, начнутся проблемы. «Компании-производители сообщают, что вагоны с продукцией стоят на границе с Россией. Их не пускают. Не разрешают даже отправить муку грузовыми автомобилями», – негодует Гараев. У самого завода тоже есть сельхозугодия, но культивировать там рожь пока что не получается. Гараев отметил, что стало трудно получать даже семена: