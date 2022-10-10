Помощник Путина отреагировал на отказ Зеленского от переговоров

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным фразой «Никогда не говори «никогда», пишут российские СМИ.

«Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: «Никогда не говори «никогда», — сказал Ушаков журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого исключает возможность проведения переговоров с Владимиром Путиным.