Шеф Пентагона: Украинские военные изменили динамику войны

По словам Остина, правительство США решительно настроено помогать Украине, правительства других стран мира также ускорили оказание помощи украинским военным.

Украинские военные изменили динамику войны, которую развязала Россия, поддержка Украины усилится. Так сказал министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6"), которое проходит в Брюсселе (Бельгия), передают украинские СМИ.

Остин заметил, что эта помощь помогла добиться заметных изменений на поле боя. "Со времени нашей последней встречи в сентябре мы все видели, как Украина добилась выдающихся успехов на поле боя. И несмотря на новые нападения... украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни населенных пунктов из-под российской оккупации. И они вернули тысячи квадратных километров их земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам, но военная помощь, усилия контактной группы по тренировке и обеспечению устойчивости имеют жизненно важное значение", - сказал Остин.

Министр обороны США отметил, что контактной группе удалось добиться огромного прогресса в совместном сотрудничестве, и миссия группы изменилась, поскольку изменился характер войны.

Как подчеркнул Остин, поддержка права Украины на самооборону не зависит от исхода какой-либо конкретной битвы. "Наша решимость поддерживать защитников Украины распространяется на все времена года. Поэтому эта контактная группа выступает в единстве и настроенности. Мы продолжим усиливать оборонные способности Украины для насущных потребностей и на долгосрочный период", - заявил Остин.

Министр обороны США отметил, что участники формата "Рамштайн" обязались предоставить миллиарды долларов на военную помощь для Украины, а также на гуманитарную и финансовую поддержку.