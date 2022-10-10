Франция может передать Украине три своих HIMARS

Франция на сегодняшней встрече союзников Украины в формате "Рамштайн" пообещала отдать три своих ракетных установки LRU M270 - это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу. Такую информацию распространили сегодня многие СМИ, которая пока официально не подтверждена.

Эксперты по вооружениям из проекта Oryx отмечают, что у Франции в строю всего 12 установок LRU, еще 40 немодернизированных LRM M270 хранятся на складах.