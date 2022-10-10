Военный эксперт: Кремль уже предупрежден

Отвечая на вопрос, какой могла бы быть реакция Запада на ядерный удар со стороны России, Кларк сообщил, что Кремль уже предупрежден об этой реакции. "После того, как несколько недель назад прозвучали угрозы применения тактического ядерного оружия, США и еще три или четыре члена НАТО персонально связались с соответствующими должностными лицами в России и в российском Генштабе, чтобы сказать им: даже не думайте об этом", - приводит слова аналитика британское издание.

Члены НАТО лично переговорили с соответствующими должностными лицами в России с целью предостеречь их от использования ядерного оружия. BBC сообщает, что так сказал профессор Майкл Кларк, бывший генеральный директор Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) крупного британского аналитического центра, занимающегося вопросами обороны и безопасности.

"Они не будут нам пересказывать, что именно было ими сказано, да им и не следует этого делать, поскольку в рамках политики сдерживания должна сохраняться некоторая неопределенность. Однако, по всей видимости, главная идея, которую они должны были донести, была в том, что мы не останемся пассивными наблюдателями, мы не просто выступим с осуждением, но и много чего сделаем", - продолжил Кларк.

По его словам, представители альянса сообщили своим собеседникам в Москве, что Запад не будет применять в ответ ядерное оружие, но будет действовать конвенциональными средствами. "И у нас есть достаточно конвенционального оружия, чтобы поразить всю вашу ядерную инфраструктуру и объекты. Если мы только подумаем, что вы собираетесь применить ЯО, если мы увидим начало приготовлений - мы можем атаковать первыми", - таким, по мнению эксперта, был посланный Кремлю сигнал.

При этом Кларк оговаривается, что хотя ему неизвестно в точности, что именно было сказано, но есть общее понимание, что смысл был именно таков.

НАТО ясно дала понять, что использование ядерного оружия - это красная черта, перейдя которую, Россия непосредственно столкнется с военной мощью альянса в рамках конвенциональных средств, добавил он.