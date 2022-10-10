Баскетбольный праздник в Баку: грузин и американец выиграли конкурсы, «Серхедчи» и НТД открыли чемпионат

В эти минуты в матче открытия встречаются команды «Серхедчи» и НТД. На игре присутствуют министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

В спортивном олимпийском центре «Серхедчи» дан старт 28-му по счету чемпионату Азербайджана по баскетболу, который с этого сезона называется Баскетбольной лигой Азербайджана (ABL).

Перед началом встречи организаторы устроили праздник для зрителей, почти полностью заполнивших арену. Сначала состоялось представление всех восьми команд-участниц ABL, а затем были проведены два баскетбольных конкурса – на точность 3-очковых бросков и на исполнение бросков сверху – слэм-данков. С дальней дистанции точнее среди всех восьми представителей клубов оказался грузинский баскетболист «Нефтчи» Давит Ломидзе. Из шести попыток он четырежды попал в цель. А лучшим броском сверху удалось отметиться американцу Майклу Диггинсу из «Серхедчи» к большой радости многочисленных поклонников «пограничников».

Далее оркестр исполнил гимн Азербайджана, после чего начался первый матч.

Напомним, в ABL принимают участие восемь команд, в том числе и три региональных: АААF (Хырдалан), «Гянджа», НТД (Баку), «Нефтчи» (Баку), «Олимпик» (Шеки), «Серхедчи» (Баку), «Сабах» (Баку) и «Зирвя» (Астара).

Клубы сыграют в четыре круга. Команды, занявшие первые четыре места, продолжат борьбу в плей-офф. Полуфиналы будут проходить до двух побед, финальная серия – до трех побед одной из команд.

В ABL введен лимит на легионеров. На площадке одновременно могут находиться не более трех иностранцев. Это даст возможность молодым азербайджанским баскетболистам получать игровую практику и прогрессировать.