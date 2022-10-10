Токаев предложил провести встречу Азербайджан – Казахстан – Турция

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил турецкому лидеру Реджепу Таийпу Эрдогану продолжить традицию и провести в Актау трехстороннюю встречу с Азербайджаном. Об этом сообщили в среду в пресс-службе президента Казахстана после четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстан – Турция в Астане.

"В июне этого года в Баку состоялась встреча в трехстороннем формате. Мы намерены продолжить эту традицию. Предлагаем провести следующую встречу в Актау", - сказал Токаев.

Лидеры двух стран также достигли взаимопонимания по вопросу развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, который проходит из Китая в Европу через территорию Казахстана, Азербайджана и Грузии.

Токаев отметил заинтересованность сторон в увеличении объема перевозок по этому маршруту. По его словам, этот стратегический проект имеет огромное значение для сохранения стабильности в регионе. "В этом году за семь месяцев объем перевозок по данному маршруту увеличился в 2,5 раза и достиг 1 млн тонн. В этом контексте важным представляется развитие "Срединного коридора" (Транскаспийского международного транспортного маршрута), связывающего наши государства", - добавил он.

В свою очередь, Эрдоган выразил надежду на то, что встреча в Актау положительно повлияет на экономическое сотрудничество между странами: "Трехсторонняя встреча в Баку прошла успешно. Надеемся, что встреча в Актау позволит продвинуть эту работу".