Нидерланды дадут Украине ракеты для ПВО
На совещании союзников Украины в формате "Рамштайн", которое проходит в Брюсселе, прозвучало еще одно обещание помощи: Нидерланды дадут украинцам зенитные ракеты на 15 млн евро.
Вещательная компания RTL сообщает, что о передаче Украине ракет объявила на встрече в Брюсселе министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
"Мы видим, что противовоздушная оборона сейчас крайне важна, поэтому Нидерланды сделают дополнительный вклад в ее укрепление. Единственное, чего добьется Путин своими налетами, - того, что мы будем поставлять еще больше", - цитирует RTL министра.