Медведев оскорбил американцев: В этом «Пиндостане»…

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на идею бывшего министра обороны США Леона Панетты использовать против РФ крылатые ракеты. Российские СМИ со ссылкой на телегам-канал Медведева пишут, что Соединенные Штаты он назвал «Пиндостаном», а самого Панетта — «старым дурнем», который должен понимать, каким будет ответ.

«А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине», — написал Медведев.

Он напомнил, что с начала российского вторжения в Украину США передали киевским властям вооружений на 17 миллиардов долларов. «Интересно, с учетом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?», — выдал очередной перл зампред Совбеза России.