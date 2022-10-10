Министр Шахбазов о балансировке рынка нефти и развитии «зеленой энергетики»

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, Парвиз Шахбазов заявил, что в формате ОПЕК+ прогнозы развития спроса на нефть постоянно подкрепляются адекватными решениями по балансированию спроса и предложения. Последнее решение ОПЕК+ также направлено на недопущение дисбаланса на рынке, а поскольку добыча не соответствует квотам, фактическое сокращение составляет примерно 1 миллион тонн. Также было отмечено, что привлечение инвестиций необходимо для предотвращения дефицита нефти и волатильности цен в будущем.

Министр энергетики также рассказал о развитии «зеленой энергетики». Он подчеркнул, что далеко не всем сегодня легко реализовать свои цели, связанные с «зеленой энергетикой».

«Сегодня отдельные страны успешно реализуют курс на «зеленую энергетику» и не имеют проблем с энергетической безопасностью. Азербайджан – одна из немногих таких стран. В настоящее время совместно с международными энергетическими компаниями создаются мощности по производству ветровой и солнечной энергии общей мощностью 4700 МВт. В перспективе у нас есть планы на проекты мощностью 6 ГВт».