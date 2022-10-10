Ереван сообщил о решении Евросоюза

Миссия Евросоюза по установлению фактов приедет в Армению, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян, пишут армянские СМИ.

«По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля была встреча в Праге, там была достигнута договоренность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты, потом у них, наверное, будет доклад», — сказал он на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Арарат Мирзоян уточнил, что решение отправить эту миссию Евросоюз уже принял.

В ответ на это Сергей Лавров заверил, что Россия готова внести свой вклад в реализацию трехсторонних соглашений Азербайджана, России и Армении.