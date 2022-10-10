В Баку стартовал футбольный турнир среди сельских команд фото; видео
В Баку при организационной поддержке Bakı Abadlıq Xidməti, Министерства молодежи и спорта и АФФА стартовал футбольный турнир среди сельских команд.
В турнире принимают участие 32 детские команды в возрасте 11-12 лет, которые поделены на восемь групп по принципу расположения поселков. Команды представляют Сураханский, Хазарский, Сабунчинский, Абшеронский, Бинагадинский, Низаминский и Хатаинский районы Баку.
Главной целью турнира является развитие футбола, пропаганда здорового образа жизни, поиск талантливых футболистов. Турнир также несет в себе задачу достижения массовости в этом виде спорта.
В турнире принимают участие более 350 детей 2010-2011 годов рождения.
8 октября прошла церемония открытия турнира. В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр оборонной промышленности, президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев, глава Bakı Abadlıq Xidməti Буньяд Гасымов, депутат Милли Меджлиса, вице-президент АФФА Рауф Алиев. Они пожелали участникам турнира удачи.
В церемонии открытия также приняли участие главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов, а также футболисты сборной Шахруддин Магомедалиев, Максим Медведев, Эльвин Джамалов, Азер Салахлы.
Отметим, что полуфинальные и финальный матчи пройдут в Бакинской теннисной академии.