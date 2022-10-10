В Баку при организационной поддержке Bakı Abadlıq Xidməti, Министерства молодежи и спорта и АФФА стартовал футбольный турнир среди сельских команд.

В турнире принимают участие 32 детские команды в возрасте 11-12 лет, которые поделены на восемь групп по принципу расположения поселков. Команды представляют Сураханский, Хазарский, Сабунчинский, Абшеронский, Бинагадинский, Низаминский и Хатаинский районы Баку.

Главной целью турнира является развитие футбола, пропаганда здорового образа жизни, поиск талантливых футболистов. Турнир также несет в себе задачу достижения массовости в этом виде спорта.

В турнире принимают участие более 350 детей 2010-2011 годов рождения.