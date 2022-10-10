Чехия закрывается для россиян

Россиян с шенгенской визой, выданной любым государством Евросоюза с целью туризма, спорта или культуры, перестанут пускать в Чехию с 25 октября. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавски.

"В то время, как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто едут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывают до 200 граждан Российской Федерации. Поэтому мы договорились, что тем гражданам России, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны – то есть, через наш международный аэропорт – с целью туризма, спорта или культуры, будет отказано во въезде. Эта мера будет применяться к обладателям действующей шенгенской визы, выданной любой страной-членом ЕС", - сказал министр иностранных дел Чехии.

Ранее аналогичный запрет ввели Польша, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия. Пересекать их границы смогут только граждане России, посещающие родственников, а также диссиденты, водители фур и дипломаты.