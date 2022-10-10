США назначили Китай и Россию «главными врагами»
Соединенные Штаты рассматривают Китай как главный геополитический вызов, а в отношении России принимают курс на сдерживание Москвы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщается на сайте Белого дома.
На брифинге помощник президента рассказал о новой Стратегии безопасности США.
"Мы признаем, что в геополитическом отношении КНР представляет собой самый значительный геополитический вызов для Америки. И хотя в значительной степени это будет касаться Индо-Тихоокеанского региона, у этого вызова есть и глобальное измерение", - сказал он.
Джейк Салливан уточнил, что Вашингтон не хочет жесткого разделения мира на блоки, холодной войны или открытой конфронтации.
Новая версия Стратегии национальной безопасности США расписана на 48 страницах. В ней обозначены приоритетные направления внутренней и внешней политики администрации США, а также перечисляются основные угрозы для страны.
Вашингтон берет курс на конкурентную борьбу с Пекином и сдерживание Москвы. "КНР и Россия все более связаны друг с другом, однако вызовы, которые они представляют, важным образом различаются. Мы сделаем приоритетом сохранение прочного конкурентного преимущества над КНР, одновременно ограничивая все еще фундаментально опасную Россию", - утверждает помощник президента США.