США назначили Китай и Россию «главными врагами»

Соединенные Штаты рассматривают Китай как главный геополитический вызов, а в отношении России принимают курс на сдерживание Москвы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщается на сайте Белого дома.

На брифинге помощник президента рассказал о новой Стратегии безопасности США.

"Мы признаем, что в геополитическом отношении КНР представляет собой самый значительный геополитический вызов для Америки. И хотя в значительной степени это будет касаться Индо-Тихоокеанского региона, у этого вызова есть и глобальное измерение", - сказал он.