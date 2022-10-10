Один из бывших руководителей «ДНР» Павел Губарев, ныне участвующий в боевых действиях против Украины, заявил, что украинцы — «это русские люди, в которых вселился бес», и поэтому российские военные убьют столько украинцев, сколько нужно.

«Мы идем не убивать их, мы хотим их переубедить. Но если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, мы вас убьем. Сколько потребуется — убьем миллион, пять миллионов, хоть всех, пока вы не поймете, что вы — бесноватые, и вам нужно лечиться», — говорит Губарев в интервью одному из российских военкоров.

По словам сепаратиста, «самый главный бесноватый — это Зеленский». Президента Украины он называет «бесноватое отродье, Гитлер 2.0, с махровым национализмом, махровой русофобией».

«Нам надо показывать такую решительность, чтобы они поняли, что несмотря ни на какие жертвы, мы дойдем до конца, мы победим в этой войне», — говорит Губарев, возможно, позабыв, что в России запрещено называть «спецоперацию» войной.