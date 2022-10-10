ЕС будет закупать газ «в складчину»

Страны Европейского союза будут проводить совместные закупки газа до лета 2023 года. Решение об этом принято на Совете министров Евросоюза по энергетике в Праге, сообщил министр промышленности и торговли председательствующей в ЕС Чехии Йозеф Сикела, транслировалось на портале Еврокомиссии.

"Министры достигли полного согласия по вопросу о необходимости начать проводить совместные закупки газа уже перед летом 2023 года", - сказал он.