Что известно об армянине, привезшем взрывчатку для Крымского моста

ФСБ изучила маршруты двух грузовиков с взрывчаткой, которые подорвали Крымский мост. Детали маршрутов подтвердили родственники задержанного водителя, который оказался гражданином Армении. Его имя Артур Терчанян, он был водителем первой фуры, пишут российские СМИ.

О его маршруте рассказала жена. По ее словам, она с мужем живут в Грузии, Терчаняну 37 лет и долгое время он работал дальнобойщиком. По словам родных, 26 сентября Артур отправился в портовый город Поти, где забрал груз и поехал сначала в Армению, а потом обратно через Грузию в Россию.