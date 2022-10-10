Что известно об армянине, привезшем взрывчатку для Крымского моста
ФСБ изучила маршруты двух грузовиков с взрывчаткой, которые подорвали Крымский мост. Детали маршрутов подтвердили родственники задержанного водителя, который оказался гражданином Армении. Его имя Артур Терчанян, он был водителем первой фуры, пишут российские СМИ.
О его маршруте рассказала жена. По ее словам, она с мужем живут в Грузии, Терчаняну 37 лет и долгое время он работал дальнобойщиком. По словам родных, 26 сентября Артур отправился в портовый город Поти, где забрал груз и поехал сначала в Армению, а потом обратно через Грузию в Россию.
2 октября он позвонил супруге и сказал, что едет в сторону "Верхнего Ларса". 5 октября вечером он переночевал у родственницы рядом с Армавиром, а после этого отправился в сам город. Последний раз он связывался с семьей 9 октября и сообщил, что находится в окрестностях "Верхнего Ларса", недалеко от границы с Грузией. Предположительно, сразу после этого его задержали сотрудники ФСБ.
Возможно, родственники не знают его местоположения. На звонок журналистов с вопросом: "Где сейчас ваш муж?" - жена Терчаняна ответила: "Он в Ларсе. Туда невозможно дозвониться".