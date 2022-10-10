Желающих воевать все меньше наш комментарий
Одним из важных обстоятельств, определяющих ход дальнейших событий, является отношение россиян к войне. Установилось прочное мнение, что большинство граждан Российской Федерации ее поддерживают. Исследовательский проект «Хроники» вносит существенные нюансы в «представления о представлениях» россиян.
По свежим следам объявленной 21 сентября «частичной» мобилизации специалисты «Хроники» провели репрезентативный телефонный экспресс-опрос, из которого выяснились интересные обстоятельства.
Во-первых, заметным образом упала поддержка «специальной военной операции». Максимальные значения фиксировались в апреле - до 66%, до июля эта цифра снизилась до 55%, стабилизировалась на пару месяцев, а после объявления мобилизации уменьшилась за неделю сразу на пять процентов. Таким образом, практически половина россиян не готова поддержать войну даже в ответах на опросы.
Ядро поддержки войны составляют 25-26%, которые утверждают, что война должна длиться до капитуляции Украины, поддерживают мобилизацию и готовы жертвовать деньги армии.
Открытых противников войны 17-18%, это те, кто за вывод войск без достижения целей войны и против мобилизации. Часть людей прямо говорят, что боятся отвечать, так что реальное число противников может быть больше.
Характерно, что 73% поддержавших мобилизацию считают, что сами под мобилизацию не попадут, а больше всего рассказывают о своей готовности воевать люди в возрасте от 50 до 59 лет – 48% из них. Среди тех, кому 40-49 лет и старше 60, о готовности воевать заявляет 41%. В то же время в возрастных группах, которые подпадают под мобилизацию в первую очередь, заявили, что не готовы участвовать в «СВО», затруднились или отказались ответить 78% респондентов в возрасте 18-29 лет и 69% в возрастной группе 30-39 лет.
Не собираются воевать ни добровольно, ни по приказу 35% россиян, а вместе с теми, кто затруднился с ответом либо отказался отвечать, их количество составляет 46% российских мужчин и 77% женщин.
Таким образом, уже сейчас число сторонников и противников войны практически сравнялось. Очевидно, по ходу мобилизации, увеличения количества жертв на фронте, где не видно побед, и экономических трудностей в тылу, где пропали перспективы улучшения, военный пыл, и без того далеко не тотальный, продолжит остывать, а количество недовольных - расти. Несмотря на остервенелую пропаганду и жесткое подавление оппозиционных точек зрения, Кремлю не удалось превратить войну с Украиной во всенародное дело. Дальше будет только хуже.