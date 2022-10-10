Леонид Швец, автор haqqin.az 21:20

Одним из важных обстоятельств, определяющих ход дальнейших событий, является отношение россиян к войне. Установилось прочное мнение, что большинство граждан Российской Федерации ее поддерживают. Исследовательский проект «Хроники» вносит существенные нюансы в «представления о представлениях» россиян. По свежим следам объявленной 21 сентября «частичной» мобилизации специалисты «Хроники» провели репрезентативный телефонный экспресс-опрос, из которого выяснились интересные обстоятельства.

Во-первых, заметным образом упала поддержка «специальной военной операции». Максимальные значения фиксировались в апреле - до 66%, до июля эта цифра снизилась до 55%, стабилизировалась на пару месяцев, а после объявления мобилизации уменьшилась за неделю сразу на пять процентов. Таким образом, практически половина россиян не готова поддержать войну даже в ответах на опросы. Ядро поддержки войны составляют 25-26%, которые утверждают, что война должна длиться до капитуляции Украины, поддерживают мобилизацию и готовы жертвовать деньги армии. Открытых противников войны 17-18%, это те, кто за вывод войск без достижения целей войны и против мобилизации. Часть людей прямо говорят, что боятся отвечать, так что реальное число противников может быть больше.