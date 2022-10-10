Коллегия адвокатов договорилась о сотрудничестве с Антимонопольной службой
Состоялась встреча между членами Коллегии адвокатов и Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.
Выступая на мероприятии, глава Госслужбы Мамед Аббасбейли проинформировал о деятельности структуры, поделился мнением о предстоящей работе в направлениях налаживания сотрудничества и организации совместных мероприятий.
Далее выступил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, который отметил важность расширения имеющихся связей для повышения доверия населения, а также то, что защита прав потребителей является одним из приоритетных направлений деятельности юристов.
На встрече был подписан меморандум о сотрудничестве между Государственной службой и Коллегией адвокатов. В меморандуме нашли отражение организация совместных семинаров, конференций и тренингов, подготовка обучающих материалов по правам потребителей, сотрудничество в рамках проектов корпоративной социальной ответственности.
На мероприятии состоялась презентация, посвященная деятельности Коллегии адвокатов. Затем сотрудниками Государственной службы был проведен семинар на темы «Рыночная экономика и конкурентная среда» и «Механизмы защиты прав потребителей» с участием более 50 юристов.