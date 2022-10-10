Германия отказалась от предложения Путина по «Северному потоку-2»

Германия не станет принимать газ из России по газопроводу "Северный поток-2", заявил представитель правительства ФРГ. Это был ответ на предложение президента России Владимира Путина возобновить поставки по неповрежденному газопроводу, пишет Voice of America.

Чиновник отметил, что Берлин может принимать поставки по "Северному потоку-1", если Москва их возобновит. "По газопроводу "Северный поток-1" газ не поступал, потому что Россия не поставляла его. Если Россия будет поставлять газ по "Северному потоку-1", то на данный момент эмбарго против него нет", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, исключает ли Германия возможность получения газа по "Северному потоку-2", представитель немецкого правительства ответил "да".