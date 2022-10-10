Генерал Милли рассказал, какую военную помощь предоставят Украине
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 12 октября на брифинге по итогам шестого заседания консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн" рассказал, что союзники обсуждали предоставление Украине военной помощи, которая нужна сейчас, и вооружения, необходимого в будущем. Об этом пишет украинское издание "Гордон".
Милли отметил прогресс, которого украинские военные добились в ходе контрнаступления в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях.
"Сегодня в рамках этой контактной группы обсуждались вопросы обеспечения текущих потребностей Украины, а также оказания поддержки в долгосрочной перспективе. Мы сосредоточились на противовоздушной обороне и артиллерии, реактивной артиллерии, маневренных танках, пехотных машинах, бронетранспортерах", – сказал американский военный.
По словам Милли, речь шла также об обучении украинских военных и "широком спектре" нелетальной помощи. "Эти системы и соответствующие боеприпасы критически важны для Украины, чтобы продолжать борьбу...", – добавил генерал.