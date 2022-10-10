США хотят запретить ценный металл из России

Соединенные Штаты хотят ввести запрет на российский алюминий в рамках санкций против России из-за войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В Вашингтоне рассматривают три варианта ограничений: полный запрет на импорт, повышение пошлин и введение санкций против компании "Русал".

Агентство отмечает, что такой шаг вызовет серьезные негативные последствия для мирового рынка алюминия. Это заставит потребителей металла по всему миру искать замену российскому сырью.

Россия находится на втором месте в мире по производству алюминия, на первом находится Китай. На российский металл приходится около 10% импорта алюминия в Соединенные Штаты.