Российский город обстреляли. Сработала система ПВО

Вечером 12 октября в российском Белгороде были слышны несколько взрывов. Власти заявили, что в городе сработала система ПВО.

В оперативном штабе правительства Белгородской области сообщили российским СМИ, что в результате обстрела и работы ПВО «незначительно повреждены» автомобиль и дорожное покрытие на нескольких улицах. Также осколки снарядов были найдены возле домов, во дворе и в теплице частного дома. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы РФ, подвергается регулярным обстрелам с начала войны. Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что обстрелу подверглась подстанция, более двух тысяч жителей региона из-за этого остались без электричества.