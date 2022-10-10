Усилены меры безопасности на «Турецком потоке»
В отношении объектов газопровода «Турецкий поток» усилены меры безопасности, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«...Там действительно усилены меры, и я знаю об этом. Что касается технических деталей - нет необходимости об этом детально рассказывать. Меры безопасности усилены», - заявил Новак.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявлял о попытках «подорвать» газопровод «Турецкий поток».
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