Евросоюз накажет Иран за подавление протестов

Главы МИД стран Евросоюза введут новые санкции против официальных лиц Ирана, которые причастны к подавлению протестов в стране. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна, выступая на заседании комиссии Сената по иностранным делам, сказано в официальном сообщении.

Планируется, что решение будет принято 17 октября на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. "В понедельник состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Мы примем санкции против ответственных за репрессии в Иране. Иран должен соблюдать обязательства в области прав человека", - отметила Катрин Колонна.

По ее словам, страны ЕС уже достигли предварительной договоренности по санкциям. Решение будет принято, несмотря на давление со стороны Тегерана.