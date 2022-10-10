Населению планеты грозит резкое падение благосостояния на 10% по итогам 2022 года. Это будет вызвано мировым экономическим кризисом, который спровоцировала война в Украине. Об этом заявили аналитики страховой группы Allianz на официальном сайте.

Финансовые активы домохозяйств в номинальном выражении сократятся на 2% впервые с 2008 года. Война в Украине "задушила" возможности восстановления для мировой экономики после пандемии. На этом фоне ужесточение денежно-кредитной политики приведет к тому, что благосостояние домохозяйств в 2022 году «пострадает».

Восстановление будет очень медленным. Номинальный рост финансовых активов до 2025 года составит всего 4,6%. Реальный рост будет еще меньше. Большинство фондовых рынков в мире также завершат год «в минусе».