В Херсонской области украинцы освободили более 70 населенных пунктов
С начала вторжения России в Украину ВСУ освободили 75 населенных пунктов Херсонской области, рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
По его словам, только за октябрь армия вернула под контроль Украины 29 населенных пунктов.
«Освобождение Херсонщины продолжается, не могу сказать больше, потому что надо сохранять информационную тишину. Но мы должны каждый день ждать хороших новостей», — сказал Янушевич.
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