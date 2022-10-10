США консультируются с союзниками о пересмотре отношений с Саудовской Аравией

Соединенные Штаты не станут принимать поспешных решений, касающихся пересмотра отношений с Саудовской Аравией, которые ухудшились на фоне шагов ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Вашингтон будет консультироваться с союзниками, заявила в беседе с журналистами пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сказано в пресс-релизе Белого дома.

"Мы будем пристально следить в течение следующих недель и месяцев, что будет происходить дальше с решением, которое приняли в ОПЕК, и мы будем консультироваться с нашими союзниками, мы будем консультироваться с Конгрессом, и будут приняты взвешенные решения", - сказала она.