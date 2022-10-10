Байрамов: Азербайджан ждет от Армении реальных шагов

В пресс-службе МИД сообщили, что Джейхун Байрамов выступил на заседании в ограниченном формате. Он проинформировал участников заседания о текущей ситуации на фоне новых реалий в регионе после 44-дневной войны, в том числе о вопросах, связанных с продвижением мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов сказал, что завершение конфликта создало новые возможности для достижения долгосрочного мира и стабильности в регионе путем восстановления экономических и коммуникационных связей. В частности, было отмечено, что после открытия Зангезурского коридора, что послужит увеличению транзитных возможностей и укреплению инвестиционной среды в целом, значение региона возрастет. Министр рассказал о широкомасштабных строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных территориях, активной работе по обеспечению возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома.

В ходе выступления министра до сведения участников заседания было доведено, что Армения до сих пор не выполнила в полном объеме трехсторонние заявления, а армянские военные не полностью выведены с территорий Азербайджана. Также было отмечено, что провокации Армении продолжаются, а очередная ее военная провокация, начавшаяся 13-14 сентября с попытки заминировать пути снабжения азербайджанских сил в приграничной зоне, привела к многочисленным жертвам.

Глава МИД отметил, что эти действия Армении подрывают усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе. Байрамов подчеркнул, что Азербайджан ожидает от Армении реальных шагов в направлении нормализации отношений и продвижения переговорного процесса.