В Москве мужчина слушал украинскую музыку. Его арестовали из серии «маразм крепчал»
В Москве суд арестовал мужчину за прослушивание украинской музыки в своем автомобиле, пишет «Настоящее время» в своем телеграм-канале.
Сообщается, что москвича Антона Усова признали виновным по статьям о неповиновении требованию полицейского и «дискредитации» действий российской армии в Украине. Ему назначили 15 суток ареста и 50 тысяч рублей штрафа. По версии полицейских, поводом к тому стала звучащая внутри автомобиля украинская музыка. Какой закон запрещает слушать украинскую музыку – не уточняется, отмечает издание.