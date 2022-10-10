Глава Совбеза Армении: Мирный договор с Азербайджаном будет подписан до конца года

По его словам, США проявили активную вовлеченность. Первая встреча проходила на уровне МИД Азербайджана и Армении, ее организовал госсекретарь Энтони Блинкен в Нью-Йорке. После этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан организовал встречу Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Армения и Азербайджан намерены подписать мирный договор до конца года, сказал в интервью Общественному телевидению Армении секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"Мы в основном обсуждали ряд вопросов, касающихся Армении и Азербайджана", - сказал Григорян.

Стороны также обсудили сроки достижения мирного договора. "То есть, чтобы до конца года подписать мирный договор. А также вопрос делимитации", - добавил Григорян.

По его словам, есть договоренность о том, чтобы до конца года осуществить и процесс делимитации. Мирный договор и делимитация взаимосвязаны.

"Можно сказать, что делимитационный процесс между Арменией и Азербайджаном завершен. Остается, чтобы мы пришли к обоюдному согласию, что принимаем проделанную работу в качестве основы, в качестве границы между странами", - сказал Григорян.