Азербайджан с Арменией установят границу от 1929 года? ещё одно заявление Армена Григоряна
Границы Азербайджана и Армении делимитированы по картам 1929 года, сказал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.
"Граница Армении и Азербайджана была делимитирована в 1929 году. Осталось прийти к обоюдному согласию, что мы принимаем это за основу, как границу между Арменией и Азербайджаном, принимаем эту границу, застраховываем 29 800 кв. км территории Армении и двигаемся вперед. По вопросу механизмов пока нет ясности, но есть понимание, что надо двигаться в этом направлении", - отметил Григорян.