Байден с Путиным не встретится, но ждет ответа от Москвы

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила сегодня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщают российские СМИ.

По ее словам, глава Белого дома убежден в том, что Россия должна принять серьезное предложение (по обмену заключенными), которое выдвинула американская сторона, или представить серьезное контрпредложение для проведения переговоров.

Вместе с тем Вашингтон продолжает контактировать с Москвой относительно перспектив обмена заключенными, указала Жан-Пьер.