Генассамблея ООН против России

Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, поддержала проект резолюции, осуждающий незаконные попытки аннексии Россией территорий Украины. Резолюцию поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 – воздержались.

Дебаты по резолюции "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава Организации ООН" продолжались в течение длительного времени. Этот документ осуждает "референдумы" в отдельных районах Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины, а также требует от России отменить решение от 29 сентября 2022 года об их "присоединении".

До этого проект подобной резолюции рассматривал Совбез ООН, но Москва воспользовалась правом вето и заблокировала его. На Генеральной ассамблее такого права ни у кого нет.