Шеф Пентагона: США передадут Украине системы ПВО как можно скорее

«Мы собираемся предоставить имеющиеся у нас системы... Мы также попытаемся предоставить дополнительные боеприпасы к системам, которые украинские силы уже используют», - сказал Остин.

США передадут Украине системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько это возможно, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передают украинские СМИ.

На события в Брюсселе уже отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он сказал, что очередной «Рамштайн» для Украины исторический, потому что там принимают решение об усилении украинской системы ПВО.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что среди запрашиваемых Украиной систем противовоздушной обороны есть Hawk или усовершенствованная система Hawkeye. Милли говорит, что это система средней высоты и средней дальности. «Это старая система, но она достаточно эффективна», - уточнил Милли.

Ранее 12 октября министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что в Украину уже прибыла немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T. Также ожидается прибытие американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.