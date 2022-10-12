Грек, играющий в Азербайджане, предупредил «Олимпиакос»: «Вас могут снова разгромить»

27-летний футболист, выступающий в Азербайджане с лета 2020 года, не раз играл против «Карабаха» в составе «Зиря» и хорошо знает команду Гурбана Гурбанова. Чантакиас, общаясь с греческим изданием SDNA, предупредил соотечественников, что после поражения 0:3 в первом матче их опять может ждать разгром.

«Без должной концентрации есть опасность, что «Олимпиакос» потерпит еще одно тяжелое поражение, - говорит грек. – Стадион, который «Карабах» использует для игр в еврокубках, собирает от 25 до 30 тысяч зрителей. Почти в каждом матче аншлаг. Так же будет и в матче с «Олимпиакосом». Команду из Пирея ждет жаркая атмосфера и тяжелое гостевое поле. «Карабах» особенно силен дома. Ему нравится диктовать темп и сохранять владение мячом. Именно это он продемонстрировал в выездной игре с «Олимпиакосом». «Карабах» не любит уступать в счете и гнаться за соперником.

Если «Олимпиакос» не будет сосредоточен, то у команды будет трудная ночь, и она рискует потерпеть еще одно тяжелое поражение, как это произошло в первой игре».

Чантакиас считает, что в матче в Греции «Карабах» мог выиграть еще крупнее.

«Не могу сказать, что «Карабах» меня сильно впечатлил в первом матче. Зная то, как играет эта команда, она могла забить больше голов. Последние 14 лет у «Карабаха» один и тот же тренер, и он сохраняет костяк на протяжении многих лет. Тренер очень хорошо знает всех игроков и знает, как раскрыть их потенциал на сто процентов. Даже новые футболисты, которые приходят в «Карабах», без промедления находят общий язык с остальной командой.

Зубир, Кади и Вешович – их лучшие игроки. Плюс вратарь Магомедалиев, у которого очень хорошие ноги, и он играет длинными передачами на своих товарищей по команде».

Матч «Карабах» – «Олимпиакос» начнется сегодня в 20:45.