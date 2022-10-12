Зеленский объявил о «позитивных новостях» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «позитивных новостях» с оборонного «Рамштайна», связанных с дополнительным усилением украинской армии современной артиллерией. Об этом украинский лидер сказал в своем видеообращении.

Глава украинского государства отметил, что 12 октября состоялось очередное заседание в формате оборонного "Рамштайна". Зеленский назвал это заседание "довольно продуктивным".

"Прежде всего обсуждали предоставление нашему государству систем противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Зеленский, подчеркнув: "Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба – это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени. Верю, что решим эту задачу".

Он отметил, что "есть позитивные новости с оборонного "Рамштайна", связанные с дополнительным усилением нашей армии современной артиллерией. Спасибо партнерам!"